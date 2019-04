Vil kreve flere hundre millioner kr. i erstatning

Nyheter

I ettermiddag står kommunestyret på Frøya ovenfor en svært viktig avgjørelse. Mener de TrønderEnergi Vind har startet vindkraftutbygging på Frøya eller må TrønderEnergi Vind søke ny dispensasjon?

Sist søndag jublet vindkraftmotstanderne for at de hadde klart å holde Trønderenergi Vind unna utbyggingsområdet til dispensasjonen til å bygge vindkraftverket gikk ut. TrønderEnergi Vind mener selv at de hadde oppstart forrige mandag, men at de er utsatt for ulovlige aksjoner som har hindret dem i å fortsette arbeidet.

Kostnadsramme på over en halv milliard

Styreleder i TrønderEnergi Vind, Ståle Gjersvold, og styreleder i Frøya Vind og Midgard Vind Holding, Christian Vogt, sendte i går ettermiddag brev til kommunen. Her skriver de at det ikke finnes gyldig rettslig grunnlag for å stanse utbyggingen, og hva de mener blir konsekvensene av et eventuelt vedtak om anleggstans eller tilbaketrekking av dispensasjon.

- Frøya vindpark er et stort og omfattende prosjekt med en kostnadsramme på over en halv milliard kroner, som det vil medføre store tap å kansellere. Trønderenergi har over flere år pådratt ca. 32 millioner koner i utviklings- og finansieringskostnader. Det er videre forpliktet betydelig beløp under turbin- og entreprisekontrakter og ca. 70 millioner kroner er allerede gått til utbetaling. En stor andel av de pådratte og forpliktende prosjektkostnadene er irreversible. Foreløpige beregninger viser at TrønderEnergi Vind AS og Frøya Vind AS kan lide tap på over 300 millioner kroner overfor sine leverandører under inngåtte kontrakter dersom prosjektet kanselleres.

Vil holde Frøya kommune ansvarlig for tap

Videre skriver Gjersvold og co at en kansellering av prosjektet vil medføre at TrønderEnergi AS og Stadtwerke München vil tape den fortjeneste som Frøya vindpark ville gitt eierne gjennom sin levetid på minst 25 år. Hvor stort dette tapet blir avhenger av fremtidig kraftprisutviklingen, men summen blir betydelig.

- Vi påpeker videre at oppståtte og videre forsinkelser i prosjektet medfører merkostnader på 300.000-500.000 kroner pr dag og at tapet pr dag øker etter hvert som forsinkelsene akkumulerer.

De påpeker også at kommunen ved kansellering av prosjektet vil gå glipp av betydelige positive lokale ringvirkninger som for eksempel utbetaling til kommunen iht inngått utbyggingsavtale og eiendomsskatt.

Trønderenergi Vind AS, Frøya Vind AS og Midgard Vind Holding AS skriver avslutningsvis at de vil holde Frøya kommune ansvarlig for tap som et eventuelt vedtak om byggestans eller tilbaketrekking av dispensasjon vil påføre selskapene.

- Vi håper selvsagt å unngå en rettslig tvist med kommunen og at prosjektet kan fortsette sin anleggsvirksomhet som forutsatt. Samtidig antar vi at kommunen er innforstått med at vi ved et eventuelt rettstridig vedtak fra kommunens side ikke vil ha annet valg enn å kreve dekning for våre tap.

- Satt i en forferdelig vanskelig situasjon

Kommunikasjonsdirektør i Trønderenergi, Bengt Eidem, forteller at bakgrunnen for at de sendte brevet i går er at et av de spørsmålene som kom opp i formannskapsmøtet på mandag var hvilken risiko kommunen eventuelt tar på seg hvis de trekker tilbake dispensasjonen.

- Og det er dette spørsmålet vi fra kommuneadministrasjonen er blitt bedt om å svare opp i dette brevet. Politikerne på Frøya er satt i en forferdelig vanskelig situasjon i dag. De står overfor et massivt krav fra motstanderne om å gjøre et vedtak om stans, samtidig som de vet fra kommunens egen advokat at det vedtaket ikke er det rettslig riktige å gjøre, og dermed også kan få konsekvenser for Frøya kommune i form av risiko for erstatningsansvar.

- Utenkelig å åpne opp for en slik rettstilstand

Frøya vindpark fikk konsesjon i 2013, og de startet opp arbeidene etter planen mandag 1. april, fortsetter Eidem.

- Så har vi siden oppstartstidpunktet blitt hindret av ulovlige aksjonsformer. Inngangen til anleggsområdet har vært barrikadert av paller, traktorer, biler og folk. Det har gjort at vi fysisk har blitt hindret adgang til anleggsområdet, og politiets pålegg om at de ulovlige aksjonsformene opphører har heller ikke blitt etterkommet.

I Norge som er en rettsstat er det soleklart at ulovlig aksjonsvirksomhet ikke kan stoppe et lovlig prosjekt, sier Eidem.

- Dette er av prinsipiell betydning for hele norsk næringsliv, og det er rett og slett utenkelig å åpne opp for en slik rettstilstand. Vi ønsker selvsagt ikke at Frøya-politikerne seg i en situasjon der de overprøver det som rettslig sett er riktig, og derfor er vi glad for at kommunen har etterspurt hva som kan være konsekvensene i forkant. Samtidig ser vi det presset som er mot politikerne på Frøya nå for å gjøre et negativt vedtak, og vi skjønner godt at det er krevende å stå i. Dette vil nok av mange av politikerne på Frøya bli oppfattet som et valg mellom pest eller kolera.

- Et alvorlig feilspor

Det er snakk om store kontrakter og pengebeløp som TrønderEnergi er økonomisk forpliktet til. Og da har de selvsagt ikke annet valg enn å forsvare selskapets verdier og prosjekter på en forretningsmessig rasjonell og profesjonell måte, tilføyer Bengt Eidem.

- Kommunens egen advokat og administrasjon la på mandag frem en vurdering som støtter TrønderEnergi i vårt syn på at dispensasjonen er gyldig, og dermed heller ikke kan trekkes tilbake.

Det er beklagelig at motstandernes advokat har villedet politikerne på Frøya til å tro at de kan stoppe vindkraftverket gjennom plan og bygningslovens (pbl) dispensasjonsregler, sier Eidem avslutningsvis.

- Tillatelsen til å bygge Frøya vindkraftverk ligger fast. Dagens vurdering i kommunestyret av dispensasjon iht pbl og om anleggsarbeid er satt i gang eller ikke, er dessverre et alvorlig feilspor som kun har den konsekvens at videre anleggsarbeid ytterligere forsinkes og med risiko for å påføre Frøya kommune store ekstra kostnader hvis de nå setter seg i en situasjon der de blir ansvarlige for videre forsinkelser.