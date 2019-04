1.300 besøkte fritidsmessa. Nå er Therese igang med planlegging av ei ny messe

Nyheter

Over 1.300 var innom fritidsmessa i Frøya storhall sist helg, ifølge arrangøren og daglig leder Therese Solli Sandvik.

- Over 1.300 besøkende viser at interessen for friluft, sportsklær, spabad, bobil, fart og spenning er til stede i øyregionen, skriver Solli Sandvik etter fritidsmessa.

Nå er storhallen igang med planlegging av neste messe i hallen; det blir en gjentakelse av bilmessa fra i fjor.

- Vi gjentar suksessen fra 2018 og arrangerer ny bilmesse. I år utvider vi messa fra en til to dager, etter ønske både fra utstillere og publikum, forteller Solli Sandvik. Den neste bilmessa skal arrangeres 26.-27.oktober.

Therese Solli Sandvik sa allerede rett etter messa i oktober i fjor at de ønsker at bilmessa i Frøya storhall skal bli en tradisjon.

- Vi får ta en vurdering på hvor ofte vi skal arrangere den, men planlegger allerede ny bilmesse neste høst. Når utstillerne har vært så utelukkende positive i evalueringene sine og ønsker å komme tilbake igjen, så skal det ikke stå på oss i Frøya storhall å få til ei ny bilmesse. Kjøpekrafta er stor i øyriket og mange er interessert i bil. Bilforhandlere selger allerede mange biler til øyregionen, men det er også viktig for dem å være synlig der kundene bor, sa Sollie Sandvik til lokalavisa Hitra-Frøya den gang.

Over 70 biler fra Nissan, Skoda, Volkswagen, Volvo, Jaguar, Porsche, Mercedes, Toyota, Lexus og Tesla ble utstilt under den første bilmessa.

Se vår video-oppsummering av bilmessa 2018 her:

Bilmessa på et drøyt minutt Fikk du ikke besøkt messa, eller vil du se den kjapt i reprise? Her er våre videoglimt fra bilmessa.