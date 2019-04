Nyheter

Politiet melder klokka 20:50 at to båter har kollidert i Barmfjorden. Sammenstøtet skal ha skjedd like ved land. Det meldes at en person har havnet i vannet.

Ca klokka 20:10 melder politiet at politi og ambulanse er på stedet, og at personen er hentet opp av sjøen. Det skal ikke være flere personer som har havnet i sjøen. Politiet undersøker hva som har skjedd.

Ulykken skjedde like ved Sveneset i Barmfjorden

Hitra-Frøya oppdaterer