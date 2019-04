Denne påsken gir sterkere sol

Nyheter

Med det flotte påskeværet som er meldt framover er det viktig å tenke over at den sene påsken gir sterkere sol. For det er gjerne når man ikke er ute for å sole seg, men for eksempel jobber i hagen, drar en tur på sjøen eller sitter på kafé at man ender opp med å bli solbrent. Husk derfor å smøre deg med solkrem og bruk solbriller, er oppfordringen fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Kreftforeningen og Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Unngå å bli solbrent

–Vi trenger sol, men vi må unngå å bli solbrente. Derfor er det lurt å begrense tiden vi er i den sterkeste solen. For huden glemmer ikke at den har vært solbrent. En slik solskade kan føre til hudkreft, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i en pressemelding.

Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst av hudkreft.

– I ren glede over sol og varme er det fort gjort å få for mye sol på vinterblek hud, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

-Hudkreft er en sykdom vi vet hvordan vi kan minske risikoen for å få, sier Ryel, som oppfordrer alle til å følge solrådene:

Tips til solbeskyttelse i påsken:

Begrens tiden du er i den sterkeste sola

Ikke ta solarium, det herder ikke huden mot sola

Klær og noe på hodet beskytter godt

Bruk solkrem med minst faktor 15 i Norge

I solrike land bør du bruke minst faktor 30

Bruk solbriller, særlig viktig for barn.

Sjekk forventet UV-indeks på yr.no eller uv.nilu.no

Snø og sjø gir flere stråler

Refleksjon fra snø øker mengden solstråler med opp mot 50 prosent. Går du på ski mot sola, vil ansiktet få enda sterkere stråling.

-Vi får også flere solstråler på oss når vi er på sjøen, fordi sjøsprøyt og bølger reflekterer solstrålene. Så på fjellet og på sjøen er det ekstra viktig med solkrem, sier fagdirektør Nilsen.

Også tykkelsen på ozonlaget i atmosfæren påvirker hvor sterke strålene fra sola er. Ozonlaget beskytter livet på jorden mot de ultrafiolette strålene (UV-stråling) fra sola. Dager med lite ozon, gir sterkere solstråler. Om våren kan tykkelsen på ozonlaget variere mye fra dag til dag, noe som gir store variasjoner i styrken på UV- strålene.