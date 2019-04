Kjørte 51 km/t over lovlig hastighet

Nyheter

Mandag meldte lokalavisa Hitra-Frøya at politiet har gjort tre førerkortbeslag for fartsovertredelser på mindre enn ett døgn.

Nå kan politibetjent Karl Tobias Dahlø ved Hitra lensmannkontor fortelle at politiet gjorde et nytt førerkortbeslag i går kveld.

- Politiet gjennomførte en fartskontroll i Fenestunnelen på Fv.714 mandag kveld og like før klokka 22.00 ble en bilist målt til 131 km/t i 80-sonen.

Dahlø sier det er synd at det fortsatt kjøres såpass fort.

- Klart vi må bare fortsette å holde fartskontroller, prøve og luke ut de verste i den grad vi klarer det. En ting er sikkert, det blir ikke mindre aktivitet på den fronten videre.