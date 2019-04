Nyheter

To personer er i ettermiddag hentet opp av sjøen etter at de falt i vannet ved Nordbotn på Fjellværsøya.

- De er bragt til land og tilsett av helse, kun litt frosne. De er kjørt hjem av ambulansen, forteller politiets operasjonsleder ved 16:30-tida.

Det var en halvtime tidligere at nødetatene fikk beskjed om at en person skulle ha falt i sjøen ved Nordbotn på Fjellværsøya og et Seaking redningshelikopter ble sendt mot stedet.

Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med kano-tur.