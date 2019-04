TrønderEnergi mener byggestopp er myndighetsmisbruk

Nyheter

Mandag ble TrønderEnergi pålagt av Frøya kommune å stoppe all byggeaktivitet i omådet der det er planlagt vindkraftverk.

Frøya-rådmannen mente 3-årsfristen for en dispensasjonssøknad for bygging i LNF-område hadde gått ut, og at TrønderEnergi dermed ikke lenger hadde tillatelse til å bygge.

Tirsdag svarte trønderEnergi med å klage vedtaket inn for Fylkesmannen, i følge adressa.no.

I følge avisa skriver TrønderEnergis advokat at vedtaket om byggestopp er ugyldig, fordi «det foreligger myndighetsmisbruk gjennom å ta utenforliggende hensyn fra kommunens side, og fordi vedtaket er basert på feil lovanvendelse». Advokaten skriver også at TrøndeEnergi taper over en halv million kroner hver dag på grunn av det de mener er et ulovlig vedtak.

Som konserndirektør Ståle Gjersvold i TrønderEnergi skrev i brev til Frøya kommune før helgen, argumenterer de også nå med at kommunens vedtak er ugyldig, fordi fristbestemmelsen for dispensasjoner i plan, og bygningsloven ikke gjelder når de har fått anleggskonsesjon etter energiloven.

Advokaten mener bakgrunnen for vedtaket om stans egentlig er at kommunestyret ikke lenger ønsker utbygging av vindkraft på Frøya.

«Det må anses åpenbart at en politisk omkamp om vindkraftverket ikke er et saklig hensyn i vurderingen av om et tiltak er satt i gang eller ikke», skriver han i klagen.

Det avviser ordfører Berit Flåmo.

- Begrunnelsen vår er helt tydelig på at vi mener det ikke har vært noen oppstart av arbeidene. Dette handler ikke om for eller mot vindkraft, det må aksjonen svare for. For oss handler om det om plan- og bygningsloven, og at tiltakene ikke er tilstrekkelige for at det har skjedd en oppstart, sier hun til adressa.no.