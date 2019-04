- Den største skadetypen i fjor var havari

Nyheter

Antallet fritidsbåtskader sank fra 2016 til 2017, men i fjor føk skadetallene i været. Totalt ble det meldt inn 12.219 båtskader til norske forsikringsselskap i 2018. Disse kostet mer enn 540 millioner kroner, eller litt over en halv milliard. Tallene kommer fra Finans Norge.

- Vi har en del nye båteiere der ute, det er flere som har kjøpt båt de siste årene. Samtidig var sommeren 2018 fantastisk fin mange steder i landet. Disse faktorene spiller inn på skadestatistikken, sier Edmond Wold Gaulen, fagsjef båt hos Frende Forsikring.

Han anbefaler båtfolket å sjekke tilstanden til båt og motor i påsken.

Tredobling på fjorden

- Sommeren i fjor gikk inn i historien som en av de fineste, varmeste og mest solrike i Norge på 100 år. Fritidsbåtbruken økte og antallet fritidsbåter på fjorden ble tredoblet. Naturlig nok så øker skadene da, sier daglig leder for båtbransjeforbundet Norboat, Leif Bergaas.

Norboat representerer den norske fritidsbåtbransjen og Bergaas påpeker at båtfolket har god kunnskap på sjøen og at antallet drukningsulykker har gått ned de siste årene. I fjor var det 17 omkomne fra fritidsbåt.

Havarerer som aldri før

Været har alltid en del å si når det kommer til båtskader.

- På samme måte ser vi at skadefrekvensen går ned når vi har en dårlig sommer. Da bruker vi båten mindre og vi får færre skader, sier Wold Gaulen i Frende.

Den klart største skadetypen i fjor var havari. Denne posten står for mer enn halvparten av alle båtskadene. Antallet havariskader har økt med nesten 30 prosent det siste året.

- Båtene har blitt brukt mer, kjørt lenger og igjen vært utsatt for større risiko for havari og behov for redning, sier fagsjefen.

Skjær i sjøen

Sekkeposten "andre skader" har også hatt en stor økning i skadeantall (27,9 prosent).

- Det var mange båter som traff undervannsskjær i fjor. Mange la trolig ut på lengre turer enn de var vant til og skulle sjekke ut ukjent farvann. Da kan slike skader oppstå, sier Edmond Wold Gaulen.

Men det er ikke bare fint vær som gjør sitt til at skadestatistikken har gjort et kjempehopp.

- Høsten i fjor hadde mange stormer over store deler av landet. Det var veldig mye vind og vær som også går utover båtene. Da ser vi typisk båter som synker, sliter seg i fortøyningene, kalesjer som revner og båter som velter i båtkrybber, sier fagsjefen hos Frende Forsikring.

Slik tar du båtsjekken

For mange starter båtsesongen rundt påske. Spesielt når høytiden er så sen som i år. Båteksperten vet hva han ville sjekket så kjapt som mulig.

- Før sjøsetting etter en lang vinter er det viktig å sjekke at skroget, spesielt skroget under vannlinjen, ikke har skader. Altså at båten er tett, sier Edmond Wold Gaulen.

Videre er det viktig å huske på å skru i bunnpluggen til mellomskroget, slik at båten ikke tar inn vann, når den settes på sjøen. Sjekk bunnventil, tennplugger, batteri, motorolje og girolje.

Og når du er på plass på sjøen har Leif Bergaas i Norboat et siste råd til deg.

- Øv på bruk av kartplotter på en stille og fin dag, så sitter kunnskapen når du trenger den, sier han.

TIPS

Slik sjekker du motoren

Sjekk tennplugger, girolje, motorolje, oljenivå, diverse filtre og batteriet

Har du påhengsmotor? Se til at den får kjøling. Det kontrollerer du enkelt ved å se at det kommer en stråle med kjølevann ut av motoren. Skjer ikke dette, stopp motoren med det samme.

Og skulle du få trøbbel med motoren i år har Frendes båtsjef tipsene klare for hvordan du kan unngå det neste år.

Kjør ferskvann gjennom motoren slik at den konserveres før lagring

Dekk til motoren og sett den innendørs hvis du kan

Har du innenbordsmotor? Husk å fylle på kjøleveske så ikke vann som står i motoren fryser til is

Sikkerhetstips