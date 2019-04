- Egentlig er jeg en veldig til ja-mann og ingen bakstrever. Men når jeg sier nei, da merkes det godt

Nyheter

Det er ingen tvil om at den siste tiden har vært meget spesiell for mannen som har gått i bresjen for å stoppe vindkraftutbygginga på Frøya. Vi befinner oss i den stille uke. Etter en hektisk periode med ny folkeavstemning, sivil ulydighet i Skarsvågen, uenighet med utbygger TrønderEnergi og et kommunestyre som satte en stopper for vindkraft på Frøya, har også roen og skuldrene senket seg hjemme hos Hans Anton Grønskag på Sistranda.