Nyheter

Det oppsto i ettermiddag gressbrann midt mellom to boliger i et boligfelt på Hammarvika. En gutt hadde oppdaget brannen og ringt brannvesenet for å varsle, forteller brannsjef Arvid Hammernes til Hitra-Frøya.

Brannvesenet var på pletten etter bare timinutters tid. Og med et kvarters innsats, var brannen slokket.

Brannen oppsto i gress og buskas ved veien mellom to hus i Samvirkeveien. Brannen ble varslet rundt klokka 17:20.