- Endringer i telenettet skaper frykt

Nyheter

Trøndelag Pensjonistparti stiller i år med 12 delegater til årets landsmøte på Gardemoen 3. og 4. mai. To av disse delegatene kommer fra Hitra, Synnøve Hanssen og Per Ervik.

- Vi i Pensjonistpartiet er veldig lydhøre ovenfor folket på mye og mangt. Derfor fremmer vi fra Hitra flere resulosjoner som vi håper landsmøtet slutter seg til, sier Per Ervik.

Telenettet

Pensjonistpartiet er opptatt av telenettet, og mener Telenor for tiden skaper frykt når det meldes at kobbernettet skal fases helt ut.

- Dette er et stort teknologiskifte som får konsekvenser for telefoni- og bredbåndstilbudet. Alle husstander som mister telefontjenesten skal få tilbud om en mobilbasert løsning eller bredbåndstelefoni, men det snakkes ikke om kostnadene dette påfører den enkelte.

- Dersom Telenor velger kun å tilby mobiltelefoni til sine kunder, må Telenor også sørge for at telefontjenesten kan brukes innendørs. Samtidig må det iverksettes tiltak dersom abonnenten ikke har tilfredsstillende dekning. Telenor er forpliktet til å tilby offentlig telefontjeneste i hele landet, heter det i resolusjonsforslaget fra Hitra Pensjonistparti.

Utenlandske vogntog

I et annet forslag til uttalelse tar Pensjonistpartiet opp utenlandske vogntog som de mener er til bekymring og besvær.

Her mener lokalpartiet at utenlandske vogntogsjåfører må ha ekstra kjøreopplæring på norske vinterveier før de får kjøre i Norge på vinterstid. I tillegg mener partiet det være ekstra kontroll både av biler og dekk.

Demens

I en annet forslag som er fremmet av Hitra Pensjonistparti, tas opp demens

Her ønskes bl.a. et bedre tjenestetilbud blant yngre personer under 65 år som er rammet av demens, demensvennlige botilbud og fortsatt drift av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens selv om statlige overføringer opphører etter 2020.