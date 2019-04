1370 gram og ny norgesrekord?

Nyheter

Tage Aarstad fra Trondheim har jaktet på rekordfisken, og på Frøya lyktes han endelig med å fange en stor sandflyndre.

I følge Villmarsliv er den gamle rekorden på 1210 gram. Den ble tatt på Sørvær i Finnmark i fjor vår.

Dersom Villmarksliv godkjenner Tages sandflyndre på 1370 gram, kan 18-åringen skryte av å ha norgesrekorden.

Tage forteller til Fiskeavisen.no at han har fisket mye etter stor sandflyndre den siste tiden. Målet var å få en på over kiloet.

Sportsfiskeren har fått mange sandflyndrer på mellom 700 og 900 gram, noe som ga ham troen på at rekorden var innen rekkevidde.



– Jeg dro ut på sjøen sammen med noen kompiser. Etter en stund biter det på noe som minnet om flyndre. Det var først da den kom opp til overflaten at jeg forstod hvor diger den var. Den største overraskelsen kom da den ble veid på land etter fisketuren, forteller Aarstad til Fiskeavisen.no

Den 45,5 cm lange sandflyndra veide hele 1370 gram, er er derfor potensiell norgesrekord.