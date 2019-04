Sterk russer stiller til start

Nyheter

Det er allerede klart at verdens beste langrennsløper, Johannes Høsflot Klæbo, stiller til start under Toppidrettsveka på Hitra. Nå er det også klart at nummer to i verden, Alexander Bolshunov, skal delta i den 15. utgaven av Toppidrettsveka og kommer til rulleski-etappen på Hitra. Det bekrefter Toppidrettsvekas sjef, Harald Flatseth.