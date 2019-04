Vil finne alternativer for de som mister telefon og internett

Nyheter

Telenor sendte tidligere i år ut varsel til alle som har telefon eller internett gjennom det gamle kobbernettet.

- Du har i dag bredbånd fra Telenor gjennom kobbernettet. Som en følge av at vi moderniserer bredbåndsnettet vil det fra 1. mai 2019 ikke bli foretatt feilretting eller utvikling av kobbernettet frem til din husstand. På grunn av denne endringen kan du si opp din avtale med oss uten ekstra kostnad med virking fra 1. mai, skriver i et brev som alle som er tilknyttet kobbernettet har fått i postkassen. Telenor skriver også at de vil hjelpe sine kunder med en annen bredbåndsløsning dersom kobbernettet skulle falle ut etter 1. mai.

I slutten av mars ba Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) Telenor om å gå ut med tydelig informasjon til kundene.

- Vi får mange henvendelser fra kommuner der kobbernettet fortsatt er svært viktig. Folk er urolige for om de kan stå uten tjenester fordi feil ikke rettes. Telenor må følge opp kundene med bedre informasjon, og vi stiller nå selskapet en rekke spørsmål om hva de gjør for å hjelpe dem som ikke har alternativer til kobbernettet, sa Nkom-direktør Elisabeth Aarsæther.

På sine nettsider skriver Telenor at de har leveringsplikt for taletjenester, dvs. telefon. For de som har fasttelefon vil Telenor tilby mobiltelefon, eller mobil hjemmetelefon som erstatning. Mobil hjemmetelefon er i følge Telenor et telefonapparat med SIM-kort og får signal gjennom mobilnettet. Det gamle fasttelefon-nummeret kan ikke brukes lenger. Dersom det ikke er mobildekning, sier Telenor at de vil sette opp en utvendig antenne for å forsterke mobilsignalene.

Men dersom det ikke er mulig å få inn mobilsignaler, vil Telenor enten bygge ny mobildekning selv eller i samarbeid med kommunen, eller finne en annen mobilleverandør.

For de som mister bredbånd gjennom kobbernettet vil Telenor erstatte det med fiber, eller mobile bredbåndsløsninger.

- Sammenliknet med dagens kobbernett, vil som oftest bredbånd via mobilnettet være et bedre alternativ, med høyere hastighet og bedre stabilitet, skriver Telenor.