Det har vært mye folk og mange forskjellige aktiviteter som har foregått i øyregionen i løpet av påska.

Markedskoordinator i reisebyrået Explore Hitra, Marita Hallan Lorås, forteller at de i samarbeid med Nattseilerne arrangerte påskeseilas i Dolmsundet på langfredag.

- Med full båt, strålende sol og en lett bris lå alt til rette for en flott tur, forteller hun og bekrefter at det ble det.

- En kjempefin tur for store og små, hvor minstemann på to år sovnet til lyden av bølgeskvulp.

I løpet av den time lange seilasen kunne Randi Storsve Lundquist fra Explore Hitra, og Arne Neerland og Ida Aamold Nesset fra Nattseilerne blant annet fortelle historier fra Dolmsundet. Etter båtturen var Hopsjøbrygga og Krambua åpne for besøk.

- Krambua var spesielt spennende for de minste som fikk kjøpe med seg godteri av den gammeldagse typen. Og inne på brygga ble det kjøpt både kaffe, kake og vafler som kunne nytes ute i sola, sier Hallan Lorås.

Åpen gård

På påskeaften arrangerte Explore Hitra og Hitra hestesenter åpen gårdsdag.

- Dette innebar både børsting og riding på hest, man kunne kose med både hunder og kaniner, samt maling av egg og mating av høner. Også denne dagen var været supert og det kunne ikke passet bedre med en slik utedag for hele familien.

Dagen var fullbooket av spente barn.

- Spesielt spente var kanskje barna som ikke var spesielt vant til hest fra før. Men man kunne absolutt se at det gjorde noe med mestringsfølelsen deres da de fikk leie sin egen hest bortover gårdstunet. De fikk også børste og lære å rense hovene hos hestene. Da de så fikk sette seg på hestene og ri noen runder hver gikk smilet nesten rundt hos alle sammen, forteller Marita og legger til at damene, Maria og Sara, som styrer Hitra Hestesenter hadde lagt opp til et flott opplegg for alle som kom.