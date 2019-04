- Vi er lei oss

Nyheter

Veslemøy og Bjørnstjerne Olavbråten var klare til å ta over Hitra gårdsmat på Helgebostadøya etter Bodil Birkeland og Yngvar Sæther. Men nå har de triste nyheter å komme med, både for dem selv, og de som håpet at de kunne føre driften av gårdsbruket og ysteriet videre.