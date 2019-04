Nyheter

Lokalavisa fortalte onsdag at Frøya kommune har fått en svært kort frist til å uttale seg om mulig statlig plan for Frøya vindkraftverk. Det er Trønderenergi som har bedt olje- og energidepartementet (OED) om å gå inn og overta planmyndigheten for vindkraftområdet, etter at Frøya kommunestyre vedtok at deres dispensasjon fra plan- og bygningsloven ikke hadde gyldighet lenger.

Kommunen fikk en frist på en uke, noe som ville betydd at de måtte levert sin innsigelse innen førstkommende tirsdag. Nå har kommunen fått aksept for å utsette fristen to dager, slik at kommunestyret kan samles torsdag å vedta en uttalelse.

- Det er klart at vi kommer til å levere en innsigelse mot at det blir statlig plan. Dette handler om sjølråderetten. Advokaten vår jobber på spreng med dette, samtidig som det også forberedes rettsak, sier ordfører Berit Flåmo.

Mandag blir det ekstraordinært møte i hovedutvalg for forvaltning. De skal behandle klagen fra Trønderenergi på at kommunen har definert deres dispensasjon til å bygge vindkraftverket er utgått.