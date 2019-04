I kveld skal tunnelarbeiderne feire

Nyheter

Cirka femti folk var samlet inne i tunnelen da den aller siste tunnelsalva i Slørdalstunnelen ble sprengt i dag. De fleste har allerede lagt ned en stor arbeidsinnsats inne i fjellet. Det tjekkiske firmaet Metrostav har gjort tunnelarbeidet.

- Det har vært to arbeidslag med tyve personer på hvert som har jobbet fra hver side av fjellet. Og det viste seg at de møttes på akkurat riktig sted, sier en fornøyd Juri Sach, prosjektleder i Metrostav.

Han jobber i den skandinaviske avdelingen til Metrotrav, og dette er den syvende fjelltunnelen han er med på å få borret. De fleste av dem i Norge.

- Jeg har hørt at det har skjedd at man har bommet, og ikke møttes på samme sted. Men det har aldri skjedd oss, sier Sach.

Tjekkerne stod også for tunnelen på andre siden av Åstfjorden, og har hovedjobben med Åstfjordbrua.

- På det meste har vi vært 100 personer i arbeid, forteller prosjektlederen.

Og i kveld skal tunnelarbeiderne ha stor tunnelfest på Krokstadøra.

- De to tunnelene og brua over Åstfjorden er det største enkeltprosjektet på Lakseveien. Det er litt uvanlig at man tar det største prosjektet sist, men da er det ekstra hyggelig at arbeidet har hatt så god framdrift. Nå blir det åpning av hele Lakseveien til neste år, sier Oddveig Kipperberg, seksjonleder for vei i fylkeskommunen.

Nå er det fullføringen av Åstfjordbrua som står for tur.

Med på markeringen inne i Sjørdalstunnelen var også Snillfjord-ordfører John Lernes.

- Vi har brukt å ha ei markering ved alle delprosjektene. Og dette blir min siste som snillfjordordfører. Ved neste markering eksisterer ikke Snillfjord som kommune lenger, sa Lernes, før han dro fram trekkspillet og sang ei rallarvise til ære for tunnelarbeiderne.