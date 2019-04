Presenterer godbiter fra Havbruksarkivet

Nyheter

Førstkommende lørdag, 27.april, er det igjen duket for Lørdagstreff ved Kystmuseet i Fillan. Denne gang er det Kystmuseets havbruksavdeling som skal presentere spennende godbiter fra Havbruksarkivet. Bernt og Jørgen Fjeldvær skal sammen fortelle nærmere om pionertida i havbruket gjennom bilder, video, historier og anekdoter.

Lokalavisa skrev en artikkel om Havbruksarkivet i vårt havbruksmagasin i mars. Der kunne Jørgen og Bernt fortelle at de har fordypet seg i mange tusen bilder fra hele landet som ble tatt på 60, 70- og 80-tallet, som viser løsninger og utfordringer oppdretterne kunne møte den gang.

Jørgen og Bernt har som jobb å dokumentere og formidle oppkomsten av det norske lakseoppdrettet. Oppdrettsnæringen er et nytt og spennende eventyr, og det å forske på næringens historie blir derfor også et pionerarbeid.

Les hele reportasjen her:

Da det begynte

Det er vanskelig å gi et bestemt årstall for når dagens lakseoppdrett hadde sin begynnelse. Det skjedde ikke over natten, selv om næringen grodde frem relativt raskt. Fødselsåret er satt til 1970. Det var det året brødrene Sivert og Ove Grøntvedt opprettet firmaet Havlaks A/S og satte ut sin første laksesmolt på Hitra.

Det var mange langs kysten som satte i gang med lakseoppdrett, men brødrene var de første som tok i bruk åttekantede merder og notposer på sjøen i større skala, og som faktisk lyktes med det de gjorde. Det gir et 50-årsjubileum i 2020.

Lakseoppdrettet fikk svært mange pionerer langs norskekysten. De fleste av dem bukket under. Inntektene ble ofte vesentlig mindre enn beregnet eller utgiftene tok overhånd. Foretaket ble rett og slett ikke lønnsomt. Noen pionerer hadde tatt opp store lån og fikk det svært vanskelig økonomisk.

Dette blir Jørgen og Bernt å fortelle nærmere om på lørdag.