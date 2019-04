Nyheter

Politiet fikk melding klokken 07:29 lørdag morgen om at en hjort lå påkjørt i veikanten ved Åstfjorden. Varsleren informerte at han ikke var vedkommende som hadde forårsaket skaden. Politiets operasjonsleder forteller til lokalavisa at viltnemda ble kontaktet og har tatt hånd om det skadde dyret. Ut over denne hendelsen har det vært en rolig og vakker natt her ute i øyriket.

Lå i veikanten og skreik med knekte bein - Den hadde ligget der i flere dager, sier Arnt Olav Kylling som måtte avlive hjortekalven.