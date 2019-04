Store ressurser settes inn for å hindre en ny skogbrannsommer

Nyheter

Store ressurser settes nå inn for å hindre en ny skogbrannsommer. I det forebyggende arbeidet regnes økt bevissthet blant turfolk som noe av det viktigste.



– Ni av ti skogbranner startes av menneskelig aktivitet, ofte fordi folk som ferdes i naturen ikke er forsiktige nok, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand i en pressemelding. Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og legger stor vekt på forebyggende innsats. Nå ber de turfolk om å vise brannvett.



– Vi er nå inne i perioden med bålforbud, og har oppfordret skogeierne til å henge opp plakater som informerer om dette. Vi har også laget eget materiell beregnet på synlig plassering ved innfallsporter til skog og mark, for å minne om faren ved bruk av alle former for åpen ild, sier Flugstad.

I fjor ble det ifølge Skogbrand registrert mer enn 2000 skog- og gressbranner her i landet.– Det samlede kostnadsbildet knyttet til skogbranninnsatsen i 2018 passerte antakelig 100 millioner kroner. Brannhelikoptrene utgjorde den største enkeltposten med 56 millioner, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB.



Håndtering av skogbranner er i hovedsak et kommunalt ansvar, som skjer i regi av Brann- og redningsvesenet. Helikoptrene er en statlig forsterkningsressurs, administrert av DSB. I den travleste perioden i fjor var rekordmange 22 helikoptre i innsats samtidig.



Tidlig oppdagelse og å komme raskt i gang med slukkingen er avgjørende i kampen mot skogbranner, mener Anne Rygh Pedersen.



– Samlet beredskap og innsats bygger på samhandling i et koordinert system med mange aktører. I fjor ble dette systemet virkelig satt på prøve, og fungerte svært godt i alle ledd, sier hun.



God beredskap og rask slukkeinnsats med tilstrekkelige ressurser bidro i vesentlig grad til å begrense skadene etter skogbranner i 2018, mener Per Asbjørn Flugstad i Skogbrand.



– Selv om det ble mange hendelser, brant ikke mer enn mellom to og tre tusen deker. Brannvesenet, DSB, sivilforsvaret og frivillige gjorde en fantastisk jobb. Det er betryggende at vi som nasjon er godt forberedt også ved inngangen til årets skogbrannsesong, sier han.