Sula-hyllest til Game of thrones

Er du en av de som knapt klarer å vente til at neste episode av Game of Thrones slippes på HBO? Det nærmer seg slutten for en av verdens mest populære tv-serier basert på fantasyforfatter George R.R. Martin sin bokserie «En sang om is og ild». Folk over hele verden har latt seg trollbinde av karakterer som Daenerys Targaryen, Jon Snow og Arya Stark, og kampen om jerntronen.