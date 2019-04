Ekstraordinære møter om Trønderenergis klage

Nyheter

Hovedutvalg for forvaltning har innkalt til ekstraordinært møte i dag, der klagen fra Trønderenergi på kommunestyrets pålegg om stans i vindkraftutbyggingen skal behandles. Formannskapet og kommunestyret skal behandle saken i ekstraordinært møte 2. mai.

Rådmannens innstilling er at utvalget står for kommunens vedtak om å pålegge utbyggingsstans, på grunnlag av at Trønderenergi ikke hadde startet utbygging innen 3-årsfristen for dispensasjonen som ble gitt for å bygge vindkraftverk i LNF-område. Kommunen tar derfor ikke klagen til følge.

Trønderenergi har også begjært at iverksettingen av vedtaket blir utsatt inntil klagesaken er avgjort. Dette avviser rådmannen også.

Det er fylkesmannen som til sist skal avgjøre klagesaken, dersom kommunestyret også velger å avvise Trønderenergis klage.