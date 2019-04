Turlaget går marsj i utbyggings-protest

Nyheter

Søndag 12. mai arrangerer Frøya Turlag støttemarsj for naturen. Marsjen starter i Øvre Skarsvågen, og går opp i Stutvassdalen og mot Besselvassheia, Frøyas høyeste punkt.

Marsjen på Frøya er en av flere tilsvarende arrangement i regi av Den Norske Turistforening (DNT) denne dagen. Målet er å hindre vindkraftutbygging i verdifull natur, opplyser DNT.

- Stadig flere får øynene opp for hva som ofres unødig på veien mot det grønne skiftet. Vi er ikke nødt til å velge mellom klima og natur. Med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon, energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger for å elektrifisere Norge uten å ofre urørt natur, mener styreleder i DNT, Per Hanasand.

- Vi i DNT mener naturligvis at Norge også har et globalt ansvar for å bidra til det grønne skiftet. Men for å levere fornybar kraft i et volum som monner må vi satse på andre tiltak enn landbasert vindkraft. Vindkraft til havs har et enormt potensial, og kan bli et nytt industrieventyr for Norge, sier han til DNTs nettsider.

På Besselvassheia vil det bli innlegg både fra Frøya Turlag ved styreleder Gunhild Riiber og styreleder i Trondhjems Turistforening, Kjell Fordal.

- Vi har også invitert "Nei til vindkraft på Frøya" sin talsperson, Eskil Sandvik, til å si noen ord, forteller Riiber. Turlagslederen oppfordrer folk til å parkere trygt.

- Vi har bedt om politiet kan bistå oss også med dette, siden det er 80-sone forbi veien inn til Stuttvassdalen. Det er begrenset med parkeringsplasser, derfor oppfordrer vi alle om å samkjøre og fylle bilene med andre som vil ta turen, sier Riiber.