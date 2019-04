Mausund kan få nær 2 mill til plastrydding

Nyheter

Fylkesutvalget i Trøndelag skal i dag fordele 3,5 millioner kroner som er satt av til opprydding av plast og annet marint avfall på vanskelige steder.

Fylkeskommunen har mottatt to søknader: fra Eider AS Mausund feltstasjon i Frøya og Oppdretternes Miljøservice AS på Vikna.

Fylkesrådmannen foreslår at summen fordeles likt på de to søkerne, med 1,75 millioner kroner til hver.

"Begge søkere er allerede etablert innen innsamling av plast og annet marint avfall på vanskelige steder, og har både egnet utstyr, mannskap og kompetanse til å gjøre jobben. Søkerne er lokalisert på forskjellige steder på Trøndelagskysten; Mausund feltstasjon i Mausund, Frøya og Oppdretternes Miljøservice i Rørvik, Vikna. Det er en fordel for innsamlingsarbeidet å ha to aktører på kysten, begge svært sentralt plassert i fht. aktuelle steder for innsamling på denne kyststrekningen", skriver rådmannen i sin innstilling.