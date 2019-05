Du kan hjelpe ditt idrettslag ved å gå “Fillheia OPP”

Dette er blir en annen form for “After work”

Nyheter

Under Toppidrettsveka på Hitra 22. august, blir det også et breddearrangementet som Hitra IL/Hitra FK arrangerer, «Fillheia OPP». En 2 km turtrasè opp til Fillheia, som gir fantastisk utsikt over traseen til rulleskiløperne som deltar i forbindelse med Toppidrettsveka 2019.