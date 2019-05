Gravide vil få tilbud om svangerskapskurs

Nyheter

Frøya kommunes helsestasjon planlegger å starte kurs og veiledning i ulike tema som gjelder svangerskap og den første tiden etter fødsel.

- Helsestasjon ved jordmor, helsesykepleiere, diabetessykepleier og barne-og familieveileder, ønsker å komme med et tilbud til vordende foreldre. Dette i form av et opplegg med tema som er en forberedelse i svangerskapet til foreldrerollen, som livsstil, samspill med barnet og den første tiden etter fødsel. Når ressursene på jordmor økes planlegger vi å starte opp med fødselsforberedende kurs som også omhandler amming, forteller Anna Kristoffersen, diabetessykepleier ved helstasjonen.

Gravide vil få informasjon og tilbud via fastlege eller jordmor, og mødre kan også henvende seg til helsestasjon for å melde seg på kurs.

- I Øya-prosjektet(Frøya kommunes folkehelsesatsing) kom det frem at foreldre ønsker veiledning i kurs-form. Det tenker vi at vi kan tilby gravide kvinner. Vi fokuserer på svangerskapet og den første tiden etter fødsel, forteller helsesykepleier Stina Hammernes ved helsestasjonen.

De mener svangerskapet er en god anledning til å endre vaner i en positiv retning. I et folkehelseperspektiv kan endring av levevaner fremme og forebygge sykdom både til den gravide og barnet.

- Vi tenker å ha ulike tema som gjentas gjennom hele året for gravide der vi går gjennom kosthold og aktivitet, foreldreveiledning og ammeveiledning. Etter hvert som vi erfarer at de gravide kanskje har behov for andre tema også, vil vi prøve å imøtekomme det, så fremt vi har kunnskap og kapasitet til det. Det handler om at vi i helsestjenesten har et kontinuerlig tilbud som denne gruppen vil ha, sier Kristoffersen.

- Hva er det de gravide lurer på?

- Det er mye man kan lure på om både fødsel og tiden etterpå. Hva trenger egentlig barnet? Det kan bli mange inntrykk gjennom media om hva barn og babyer trenger, mener Hammernes

- Det er viktig å si fra om at grunnlaget for barnets helse starter i svangerskapet. At mor har et sunt kosthold og er i aktivitet. Mor skal ha det bra, og barnet skal ha det bra, sier Kristoffersen.

- Det handler om de valgene foreldrene tar vi gjør. Velger de å ta heisen i stedet for å gå trappen. Velger de loff i stedet for grovbrød. Det er viktig å bli bevisst på de valgene, sier helsesykepleier June Rise.

- Planen er å ha disse kursene så jevnt at hvis man går glipp av et kurs så kan man ta det igjen måneden etter, sier Hammernes.