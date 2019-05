Nyheter

Under det årlige 2Fast arrangementet på Frøya motorsportsenter var det som vanlig mye lyd og mye svidd gummi. Torsdag åpnet campingen, mens fredagen gikk med til frikjøring og sporkjøring, og lørdagen gikk med til blant annet frikjøring, burnout og breisladdkonkkuranse.

Under breisladdkonkurransen fredag sørget vinden for at publikum fikk god kontakt med både lyden fra de topptrimmede bilene, og den svidde gummirøyken som reiv i nesen.