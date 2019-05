Nyheter

Lokalavisa har i to og et halvt år etterspurt hvorfor det ikke har blitt montert vindmåler på Dolmsundbrua, slik Hitra kommune har krevd i reguleringsplanen for brua. Det har vi fått flere ulike, og lite avklarende svar på. I mellomtiden har det vært to kjente nestenulykker, der lastebilen til Tore Nyvoll ble blåst over ende mot rekkverket på brua, og bilen til Danijela Jeremic ble kastet over på andre siden av brua i et stormkast.