- Anders har vært på disse kanter før han slo i gjennom og gleder seg til et gjensyn

Fredag 21. juni kan sulværingene og besøkende glede seg. Da kommer Anders Jektvik fra Ansnes på besøk.

- For to år siden gjorde hans far Ingolf, stor lykke på Sula sommerfestival med sine lune og morsomme viser. Nå kommer "guten" som etter hvert har bygget seg opp til å bli en ettertraktet og rikskjent artist. Han har vært på disse kanter før han slo i gjennom og gleder seg til et gjensyn, skriver Terna Brygge.

Sist gikk strømmen, men denne gang fikk han fullført alle versene

Ola Flyum på Terna brygge sier at det var vanskelig å finne en dato for den travle artisten, men da det oppsto en mulighet denne helga valgte Terna brygge å lage en litt tidlig St. Hans-feiring denne fredagen på Sula.

Et av landets største talenter

Anders Jektvik har blitt kalt én av landets største musikalske talenter av legenden Jan Eggum, nettopp fordi han med tidligere album som "Sei det igjæn" og "No som ailt er bra" ikke bare har befestet sin posisjon som én av Norges aller sterkeste låtskrivere, men også som en el-gitarist med uvanlig god følelse og snert.

Etter singlene «Svale» og «I trailt’n», kom Anders i fjor med fjerdealbumet "Kjøtt i mørket".

Slik forklarer han hvordan dette albumet ble til:

– Jeg kaller denne plata kjøtt i mørket. Den ble skrevet på senvinter, i mørket. "Kjøtt i mørket" er også navnet på en matrett, der klosser med kjøtt som bader i en brun saus. Fikk noen tanker rundt dette, og kom fram til at vi på et vis også er klosser med kjøtt, som driver rundt i universets mørke badekar, med tilsynelatende ingen anelse om noe annet enn at vi er kjøtt.

– Det er også et mørkere uttrykk på låtene. Mer kjøtt i vokal, mer saus på gitaren, og krydret spartansk i produksjonen, tross 2018. Skal spilles høyt! Mener Anders Jektvik.