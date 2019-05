Gjesterydderne ville gjerne se med egne øyne. Og ble overrasket over mengdene

Nyheter

Strandryddedag Frøya Turlag

Været var ikke av det enkleste i dag, med sterke vindkast og kalde temperaturer fra nordvest. Siden flere nå rydder året rundt, var det sikkert noen som tenkte at vi rydder på en godværesdag i stedet? Siden været var så hustrig dro vi ikke over til Kvalværsøyene, men holdt oss på Sør-Dyrøya nedenfor grendahuset Vårliv .

Turlaget hadde annonsert dagens aksjon på Ryddeportalen til Hold Norge Rent, og det var grunnen til at to vennepar fra Børsa og fra Flatåsen tok turen utover. De hadde vært på Sør-Dyrøy camping for 29 år siden og hadde også syklet rundt Frøya da. De ville gjerne se med egne øyne hvordan marin forsøpling arter seg, og hjelpe til å rydde. Området vi ryddet er på bare 400 m og ligger egentlig ganske så skjermet til for sørvesten og all søpla som kommer inn fra havet. De ble overrasket over hvor mye smått og stort det er å plukke og som det en bra stor haug av til slutt!

Eksperten svarer: Kan mikroplasten i sjøen også være skadelig for mennesker? Giftige kjemikalier kan potensielt bli frigjort fra mikroplast-partikler, forteller forsker Andy Booth. Om plasten også går over i fordøyelsessystemet, må det forskes mer på.

Takk til Coop marked Dyrøy som har satt opp container som vi fikk levert alt i.

Gjesterydderne er ikke fremmede for å komme utover også neste år på Frøya Turlag sin ryddedugnad. Og da vil de ta med seg enda flere hjelpere.

Neste aktivitet Frøya Turlag har er OPPTUR med alle 8.trinnselevene ved Sistranda skole. Da skal vi ta med alle dem på Frøyas høyeste topp. Turen er åpen for alle, så bli gjerne med å få turselskap av trivelig ungdom.