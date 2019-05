Mobilkran veltet, kranfører hentet av helikopter

Nyheter

(Saken oppdateres.)

Nødetatene, inkludert et Seaking redningshelikopter, er utkalt etter melding om en arbeidsulykke på Ramnåsheia på Hitra. Ifølge politiet har en mobilkran veltet.

- Det er ukjent skadegrad på fører, men skal være bevisst, opplyser politiets operasjonsleder.

- Seakingen er straks framme, mens vi er også snart der, forteller operasjonsleder Trond Hangaas til lokalavisa Hitra-Frøya klokka 17:30.

Hangaas forteller at omstendighetene rundt ulykken foreløpig er noe uklare, men at politiet har forstått det som at det er en mobilkran som har veltet og at det er føreren av krana som er skadet.

- Det er et kjøretøy med kran som har veltet. Den som har kjørt, har fått hjelp til å komme seg ut, sier Hangaas til lokalavisa. Ramnåsheia er ifølge politiet i området hvor det foregår vindkraftutbygging, men man vet ennå ikke om ulykken har noe med selve vindkraftutbyggingen å gjøre.

Klokka 17:50 forteller Hangaas til adressa.no at føreren nå er flydd til sykehus. Skadeomfanget er fortsatt ukjent.