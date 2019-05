- 87 deltok sist. Slår vi den?

Nyheter

Onsdag (22. mai) er det klart for ny “Pre-Fillheia OPP”. Sist deltok 87 personer hvor nesten alle lag og klubber på Hitra var representert.

- Vi håper på enda flere denne gang, sier Kjersti Rønningen på vegne av arrangøren.

Som vanlig er det registrering før start utenfor Guri Kunna videregående skole i Fillan.

Breddearrangementet «Fillheia OPP» ble etablert i forbindelse med at Toppidrettsveka kommer til Hitra 22. august, Turen opp til Fillheia er to kilometer, og gir en fantastisk utsikt over traseen til rulleskiløperne som deltar i Toppidrettsveka 2019 på Hitra.

Det spesielle her er at ved å gå/jogge til Fillheia, hjelper du også ditt idrettslag. SpareBank 1 SMN sponser nemlig alle deltakere med 100 kroner hver gang de deltar, dvs pengene tilfaller det idrettslaget du tilhører. En ekstra pengepremie tilfaller laget som har stilt med flest deltakere i løpet av de seks turene.

Den første trimturen ble arrangert onsdag 8. mai. Nå blir det nye muligheter onsdagene 22. mai, 5. juni, 12. juni, 14. august og 21. august - alle dager med start kl. 16.00.

- Dette er blir en annen form for “After work”, mener Kjersti Rønningen som oppfordrer alle til å bli med.

Renate Ledel i EiendomsMegler1, mener dette er fin anledning til å utfordre bedriftene.

- Ta med kollegene på en trivelig trimtur etter arbeidstid. Blir dere mange, blir det også fine beløp til idrettslagene, sier Ledel.