Brannutrykning til boligblokk

Nyheter

Tirsdag ettermiddag i 16-tiden rykket brannvesenet ut til en av de nye Tobb-leilighetene i Fillan.

Brannvakt Lars Lunde i Trøndelag brann og redning forteller at det ikke dreier seg om dramatikk, men at brannalarmen i en av leilighetene har blitt utløst av stekeos under matlaging.