Nytt artistnavn bekreftet til Frøyafestivalen

Nyheter

I dag ble det offentliggjort at rockeartisten Åge Sten Nilsen kommer til Frøyafestivalen i august. På festivalens hjemmeside presenteres Nilsen som en del av fredagsprogrammet, sammen med Vinni og Bonnie Tyler.

Åge Sten Nilsen er nok mest kjent som vokalist i glamrock-bandet Wig Wam som representerte Norge under Eurovision Song Contest med låta ”In my dreams” i 2005. Åge Sten Nilsen har siden etablert seg som soloartist, og blir betegnet som en av landets fremste vokalister og entertainere med en rekke album og singelutgivelser bak seg. Han laget sin egenproduserte hyllest til Queen ”The show must go on” i 2007. Det kritikerroste showet blir avsluttet i Oslo Spektrum i november.

I 2013 dannet Åge Sten Nilsen bandet Ammunition. De deltok i Melodi Grand Prix i 2017 med låten "Wrecking Crew" som kom på andre plass i den norske finalen. Hva Åge Sten Nilsen blir å opptre med når han gjester Siholmen vites ikke, men den allsidige artisten kan stille med solomateriale, låter fra Wig Wam og Ammunition-tida, coverlåter fra Queen og andre kjente artister.

Det er forøvrig ikke lenge siden Åge Sten Nilsens sist opptrådte på Sistranda. Det var under arrangementet "Ny T Frøya" i regi Frøya Næringsforum. Åge Sten Nilsen opptrer fredagskvelden den 2.august, samme kveld som Vinni og Bonnie Tyler skal på scenen. Andre artister som er offentliggjort så langt til årets Frøyafestival er Freddy Kalas og Banana Airlines.