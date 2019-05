Tar bruforslaget med i møtet

Nyheter

Lokalavisa fortalte i går om prospektet Brualliansen i Knarrlagsundet har laget for alternativ bruløsning over sundet. De har fått utredet muligheten for en lavbru med klaffer som kan plasseres vest i sundet, og dermed løse løse de trafikale problemene ei ny bru parallelt med den gamle ikke vil løse.