Positive til å gå videre med lavbru

Hovedutvalg for vei i Trøndelag fylkeskommune skulle i dag diskutere løsning for ny bru over Knarrlagsundet. Fylkestinget har vedtatt at det skal bygges høybru parallelt med dagens bru øst i sundet. Rådmannen hadde lagt fram tre forskjellige forslag som gikk på bredde, antall kjørefelt og fortau.