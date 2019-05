To helt nye sommerfestivaler ber om støtte

Nyheter

Kultursjefen i Hitra foreslår å tildele kulturstøtte til fire festivaler og større idrettsarrangementer i sommer, to av festivalene er helt nye.

Kulturfestivalen foreslår at velkjente SommerFillan og Hitrarittet tildeles 35.000 kroner hver i støtte. I tillegg foreslås det å gi 30.000 kroner i støtte til nye Hitra matfestival på Ansnes og 25.000 kroner til nye Skjærgårdsdagan på Kvenvær.

Formannskapet får saken til behandling til uka.

Kultursjefen forteller at det i år har kommet fire søknader om støtte, og at disse fire nevnte er søkerne.

- Rådmannen mener at festivaler og spel, samt større kultur/idrettsarrangementer er særlig viktig for å skape et godt omdømme for Hitra, som en plass hvor det «skjer» noe. Noen av arrangementene har etter hvert klart å få til overskudd. Det kan derfor vurderes om tilskuddet skal gis som en kommunal underskuddsgaranti i stedet for tilskudd. Rådmannen innstiller imidlertid i år på at alle søkerne får et tilskudd, skriver administrasjonen til politikerne.

Sommer-Fillan arrangeres i år for 16. gang, mens Hitrarittet går for 8. gang.

Hitra Matfestival er en ny festival basert på at Ansnes Brygger ønsker å utvide sitt tilbud. - Satser på et rikholdig program med kurs, demonstrasjoner, underholdning og tilbud til barn og voksne. Det blir fokus på å fremme lokal matproduksjon og øke interessen for mattradisjoner og matkultur. Arrangeres 27. juli 2019, heter det i kommunens oppsummering av søknaden.

SkjærgårdsDagan er en ny festival planlagt på Kvenværet av foreningen med samme navn som festivalen.

- Planlegger utstilling på Myrakaia, boder med utstillere, og en midlertidig scene. Opptreden av musikk, teater og dans m.m. Det vil bli arrangert fiskekonkurranse for barn og voksne, og redningsskøyta " Horn Flyer " kommer også forbi. På kvelden planlegger de konsert med "Aage Skaaren band" med musikkvenner. I bodene vil bygdas forskjellige grundere og små lokale bedrifter og brukshåndverkere av ymse slag vise og selge sine produkter. Det vil også bli mulighet for kjøpe seg et godt måltid, av gode lokale råvarer. I Kvenvær Bedehus vil det sammen med Kystmuseet settes opp en maleri- og modellbåtutstilling, av Kvenværets egen maler Trygve Thorsø. Arrangeres 26. - 27. juli på Kvenværet, heter det i kommunens oppsummering av søknaden.