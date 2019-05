- Er det slik Hitra kommune ønsker å fremstå og ta vare på lokale utbyggere?

Nyheter

Ledelsen i Vikantoppen AS ikke fornøyd med kommunens forslag om å innføre bygge- og delingsforbud i deler av Fillan Sentrum.

Vikantoppen AS har siden 2010 bygd ut 102 leiligheter på boligområdet som ligger bak Hitrahallen.

- I 2016 fikk vi utarbeidet et revidert reguleringsplan for område, som bl.a. omfattet tre tomter som ligger nord for Hitrahallen (Benevnt B5, B6 og B7), forklarer Ragnar Hjertås, Svein Roar Elvemo og Roar Sivertsen i Vikantoppen AS.

De viser til at en reguleringsplan i utgangspunktet er en forutsigbar «avtale» mellom utbygger og offentlige myndigheter på hvordan areal skal kunne disponeres fremover.

- Hitra kommune har i flere omganger etter at plana var godkjent henvendt seg til oss om behov for areal. Vi mener vi har vært imøtekommende ovenfor kommunen, og har allerede avgitt vår del av tomt B7 til kommunen med formål å bygge boliger «Ung bo». Dette til en nettopris, dvs. det samme som vi har betalt til grunneier. Det er da ikke tatt med noe av kostnadene med å regulere området, forteller de tre.

De viser også til at det er inngått en avtale med Hitra kommune om kostnadsdeling på prosjektering av vei og va-anlegg frem til tomtene.

- Dette er utført og godkjent av kommunen. På bakgrunn av dette søkte vi 09.04.19. om byggetillatelse for utbygging av dette (Veg og VA). Denne er så langt ikke besvart.

- I starten av 2019 kom det frem et behov for å ha areal til å utvide Hitrahallen, samt behov for areal til demens boliger.

- La det være helt klart at Vikantoppen som utbygger ikke ønsker å legge hindringer i veien verken for Hitrahallens behov, og heller ikke behov for boliger for demens. Hitrahallens behov kunne lett vært innfridd med å flytte innslaget på adkomst til tomtene, det fordrer seg selvfølgelig at kommunen viser vilje til å finne løsninger på dette.

Vikantoppen As opplyser at kommunen har henvendt seg til bedriften om å kjøpe tomt B6 til formål for boliger demens.

- Dette har vi også vært positiv til under forutsetning av at vi kan få til et makebytte på en tilsvarende tomt i Fillan sentrum som vi kan benytte til formål for boligbygging. Dette er så langt ikke akseptert av Hitra kommune.

- Med litt smidighet fra Hitra kommune kunne dette vært løst på en enkel måte, mener Ragnar Hjertås, Svein Roar Elvemo og Roar Sivertsen i Vikantoppen AS.

De påpeker at kommunen i stedet velger å legge ned bygge- og delingsforbud, med formål bla. å tilegne seg tomta B6 med makt. Vi er klar til å bygge ut 18 leiligheter på tomt B5, seniorboliger som vi vet det et stort behov for. Vi står nå fare for å måtte permittere deler av våre ansatte, samtidig som det har negativ betydning for våre samarbeidspartner som også er lokale entreprenører.

- Vi spør oss, er det sånn Hitra kommune ønsker å fremstå og ta vare på lokale utbyggere, uttaler trioen i Vikantoppen AS.