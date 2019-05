Nyheter

Nysgjerrig på hva som foregår under en dragrace-konkurranse? Lørdag skal Maja Udtian kjøre første runde i Europamesterskapet i dragracing på Santa Pod Raceway i England. Også lillesøster Mari Udtian er der for å konkuranse denne helga. Følg Maja, Mari og familien Udtian gjennom bilder og video på lokalavisas "My story" på Instagram (brukernavn: hitrafroya) i helga, for et innblikk i hva som skjer i forkant og underveis de fartfylte konkurransene.

Det første steget mot EM-tittelen