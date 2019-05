Mowi-fristen nærmer seg

Nyheter

Det er nå kun få dager igjen til fristen Hitra kommune satte for tilbakemelding fra Mowi (tidligere Marine Harvest) om bygging i Hitra industripark på Jøsnøya.

I et vedtak i fjor høst, satte Hitra-politikerne fristen til utgangen av mai 2019 som frist for en slik tilbakemelding.

- Per nå vet ikke jeg - eller noen andre i kommunen, så vidt jeg vet - hva svaret fra Mowi er. Altså er det ukjent, sa ordfører Ole L. Haugen (Ap) da han orienterte kommunestyret torsdag ettermiddag.

- Jeg forholder meg selvsagt til avtalen som inngått og med de klausuler og frister det innebærer, inntil dette organet eventuelt godkjenner noen endringer i avtalen, hvis det skulle bli aktuelt, la Haugen til.

Marine Harvest skulle egentlig begynt å bygge fabrikken 15. november i fjor, etter at formannskapet tidligere hadde godkjent utsatt byggestart. Selskapet har kjøpt tomt, men søkte om å få utsatt byggestart.

- På grunn av store investeringer på land og sjø i regionen den senere tiden, har vi vært nødt til å utsette avgjørelsen om det skal bygges ny fabrikk i området. Styret vil ta endelig avgjørelse om det skal bygges ny fabrikk i løpet av 2019. Vi har derfor bedt Hitra kommune om forlengelse av kontrakten på tomta frem til april 2020, sa kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland 6. november.

Hitra kommunestyret vedtok å forlenge byggestart-fristen, og la også inn en merknad om tilbakemelding senest mai 2019:

"Etter en samlet vurdering av ovenstående, så vil Hitra kommunestyre imøtekomme søknad fra Marine Harvest Norway AS datert 31.10.2018 om forlenget frist for igangsettelse av bygging av ny fabrikk til 01.04.2020. Dog forutsetter dette at selskapet bekrefter vedtak om bygging av ny fabrikk innen 31.05.2019."