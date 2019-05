Nyheter

I kveld (28.mai) sparker Frøya kommune i gan sitt store folkehelseprosjekt "ØYA-prosjektet".

- Hvordan skal vi gjennom ØYA-prosjektet skape et godt lokalsamfunn som gir oss gode nettverk, tydelige vosken og trygge barn? Dette er noe vi må løfte sammen. VI - det er alle iss i lokalsamfunnet - hele ØYA om du vil, skriver arrangøren Frøya kommune ved Forum helsefremming og Trøndelag fylkeskommune i invitasjonen.

Møte holdes i storsalen på kulturhuset. Frammøtte får bli med på lansering av logo, høre mer om status i prosjektet og få medvirke til den videre prosessen. Publikum får også høre Trøndelags nye mobbeombud Gitte Franck Sehm. Hennes jobb er å passe på at barn og unge har et trygt og mobbefritt miljø i skoler og barnehager.

- Mobbeombudet skal være et lavterskeltilbud. Både barn, elever og foresatte kan ta kontakt for hjelp og veiledning. Målet er at veien til å få hjelp skal bli kortere for de som ikke har en mobbefri hverdag, sier Gitte Franck Sehm til fylkeskommunens nettsider.

Ombudet skal gi råd om hvordan man kan gå fram for å kontakte barnehagen eller skolen i forbindelse med at barnet eller ungdommen blir mobbet eller ikke har det trygt. Mobbeombudet kan også bistå i fastlåste konflikter, eller gi bistand til barnehage- og skoleledelse for å sikre et trygt og godt psykososialt miljø for barn og unge.