Nyheter

Vindkraftutbyggere i Trøndelag har betalt fire millioner kroner for å leie politifolk i utbyggingsområdene. Pengene er brukt til 21 midlertidige stillinger, skriver NRK Trøndelag.

– De er hovedsakelig gått til lovpålagt transportstøtte, sier politimester Nils Kristian Moe til NRK Trøndelag. Men lederen for «Nei til vindkraftverk på Frøya», Hans Anton Grønskag, mener dette viser at politiet er kjøpt og betalt i vindkraftsaken.

- Det er tydelig at politimesteren beveger seg på tynn is når det gjelder bruk av økt bemanning i forbindelse med vindkraftutbygginga på Frøya. Tilstedeværelse av politi har vært merkbart helt siden start. Antallet har variert mellom 10 og 22 betjenter, altså en voldsom mengde i forhold til oppdraget, sier Grønskag til Hitra-Frøya.

Tidlig denne i uka toppet det seg da en rekke aksjonister ble bedt om å fjerne seg fra utbyggingsområdet i Nessadalen. Politiet har forklart at det var fordi de var i veien for arbeidet, mens aksjonister har uttalt at de var langt utenfor det som kan defineres som utbyggingsområdet.

Grønskag mener loven ikke åpner for at "ressurssterke interesser skal heller kunne «kjøpe» politimyndighet og prioritering av offentlige ressurser," som han sier.

- Politimester Moe kaller dette transportstøtte, men alle vet hva det dreier seg om: politiet mottar 4 millioner for å hanskes motstand i folket, mot vindkraftutbygging. Frøya har gjennomgått en tung og opprivende tid for å bevare det lokale politiet. Moe har vært den som har jobbet mot Frøya i denne saken, og hans framgangsmåte har vært alt annet enn tillitvekkende. Det han nå har gjort, svekker denne tilliten ytterligere, mener Grønskag i aksjonsgruppa.

I et tidligere intervju med lokalavisa Hitra-Frøya har sa politimester Moe at politiet er forpliktet til å bruke nok politiressurser for å kunne beskytte lovlig virksomhet.