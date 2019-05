Framme på Sistranda - med litt hjelp. Og i mens har pengene strømmet inn

Nyheter

Etter å ha startet på Smøla i morges, kom åttringen "Ronja Hope" seg over Ramsøyfjorden og til Kvenværet med kun rokraft. Men derfra ble sjøforholdene vel tøffe, og åttringen ble fraktet med annen båt til Sistrandssvaet. Herfra tok Arvid Sørdal fra Måsøval fiskoppdrett og Thomas Vian Pettersen fra Europharma "æresrunden" inn til havna ved Guri Kunna.

I kveld er det klart for arrangementet "Stolt av Laksen" på Hotell Frøya i kveld. "Ronja Hope roes fra Ålesund til Lofoten, og har stopp ved hele ni sentrale havbruksteder på strekningen. Prosjektet engasjerer oppdrettere langs hele kysten, og da seksringen ankom Sistranda, var det ansatte i Måsøval fiskoppdrett som utgjorde velkomstkomiteen.

Under hele turen samles det inn penger til kreftforeninga. Alle inntekter fra kveldens arrangement på hotell Frøya vil gå til formålet.

Da teamet forlot Smøla i morges var det registrert 100.000 kroner inn. Arne Hjeltnes, som følger med på turen, og som skal være konfransier i kveld, sa han visste at frøyværinger er gavmilde, og at målet vil være å nå 200.000 kroner i løpet av Frøyabesøket. Allerede ved ankomst Sistranda, kan Karen Kristine Østerhus fortelle at de allerede er oppe i denne summen. Og det er før kveldens arrangement.

I morgen går turen videre til Refsnes på Fosen. Da med roere fra Måsøval fiskoppdrett.