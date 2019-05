Ror for en veldig god sak - kommer til Frøya i kveld

Nyheter

Akkurat nå (i halv ellevetida) befinner seksringen "Ronja Hope" seg i Ramsøyfjorden mellom Smøla og Hitra. Etappen roes av ansatte i Nekton Havbruk fra Smøla, og etter planen skal de ankomme Sistranda i kveld i sekstida.

- Det er ganske friskt her nå, med høye bølger. Men bølgene er med oss, så det går godt framover, sier Karen Kristine Østerhus fra Europharma i Ålesund. Båten skal roes hele veien fra Ålesund til Lofoten. På veien skal de innom ni sentrale havbrukssteder, og man samler inn penger til Kreftforeningen.

- Dette er en dugnadsjobb hvor det samles inn penger til et veldig godt formål, sier Østerhus.

Etter at "Stoltavlaksen" ble gjennomført første gang med med båten "Ronja Hope" i fjor, var det Europharma som vant aksjonen på båten. Derfor er det Ålesundsfirmaet som har regien på prosjektet i år. Når årets rotur er ferdig, skal båten aksjoneres videre.

Ved siden av at man ror for en god sak, handler "Stoltavlaksen" også nettopp om å skape stolthet rundt laksenæringa og de arbeidsplassene som ligger langs kysten. Arne Hjeltnes er med på hele turneen, og i kveld vil han bidra under et arrangement på Hotell Frøya.

I dag har innsamlingen passert 100.000 kroner. Målet er en million.

På facebooksiden til "Stoltavlaksen" sier Hjeltnes i dag:

- Frøyværingene er kjent for å være veldig generøse. Så vi må vel ha som mål at når vi forlater Frøya i morgen formiddag, skal ha nærmet oss 200.000.

Kveldens arrangement på Hotell Frøya er i regi av Frøya næringsforum og Måsøval fiskoppdrett, med støtte fra mange av de øvrige lokale havbruksbedriftene, og det er åpent for alle. Arne Hjeltnes skal være konfransier og ha et kåseri om "fra Fiskerbonde til moderne havbruk".

Nåværende direktør i Måsøval fiskoppdrett, Asle Rønning, vil sammen med grunderen bak det samme selskapet, Karsten Måsøval, ha en dialog om "havbruk 2019 kontra havbruk 1970".

Ellers blir med musikkinnslag og servering, og alle inntekter går til Kreftforeningen.

