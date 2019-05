Nyheter

Hitra kommune starter jakten på ny rådmann etter at Laila Eide Hjertø nylig varslet at hun kommer til å gå av. Ordføreren fortalte i siste møte i Fellesnemnda for Hitra og Snillfjord at han skal ha møte med personalsjefen om dette.

- Tilsettingsutvalget vil bli orientert så fort det er noe mer konkret å orientere om. Tillitsvalgte må avklare hvem som skal representere i tilsettingsutvalget, orienterte ordføreren.

Laila Eide Hjertø har varslet sin arbeidsgiver om at hun vil gå av som rådmann i Hitra kommune. I februar 2020 fyller hun 62 år og har da ønske om å bli pensjonist. Dette ble meddelt i et møte i Fellesnemnda i Hitra og Snillfjord tidlig i mai.

- Meddelelsen ble tatt til etterretning, men samtidig kommentert med beklagelse fra flere. Vi skulle gjerne hatt med oss Laila videre, etter at sammenslåingen med deler av Snillfjord er et faktum fra kommende årsskifte. Hun har vist seg som en stødig administrativ leder i Hitra kommune, og hun har hatt en god hånd på rattet som den administrativt ansvarlige for prosessen med sammenslåingen med deler av Snillfjord, sa ordføreren i forbindelse med nyheten.

I et intervju med lokalavisa samme dag, utdypet Hjertø hvorfor hun har kommet til denne beslutninga.