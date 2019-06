Ønsker lovfestet responstid på ambulansen

Nyheter

- De nasjonale anbefalingene for responstid sier at 90 prosent av ambulansene i tettbygde strøk bør være fremme innen 12 minutter på akuttoppdrag, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk. Realiteten er annerledes. LHL og Ambulanseforbundet i Delta ønsker lovfestet responstid på ambulansetjenesten, sier Jorun Pedersen, hovedtillitsvalgt for Delta i Hitra kommune.

Onsdag 5. juni får arbeidstakerorganisasjonen Delta Hitra besøk av LHL og Ambulanseforbundet. Målet er å skape debatt og engasjement rundt lovfesting av responstid på ambulansetjenesten.

- Responstid er en problematikk som er veldig aktuell også her på Hitra og Frøya. Det er snakk om å ta bort ambulansebiler her også. og vi ser at brannmannskaper ofte må ta arbeidsoppgaver for ambulanseene. Vi har store avstander internt på øyene pluss at vi har store avstander til sykehus, så problematikken er i høyeste grad tilstede også her ute, sier Pedersen.

På formiddagen den 5.juni blir det et åpent møte i Hitra rådhus.

- Jeg fra Delta Hitra, Jann Kragnes fra LHL Hitra og representant for ambulansen på Hitra og Frøya skal være tilstede. I tillegg har vi invitert politikere og brann- og redningstjenesten både fra Hitra og Frøya. Møtet er åpent for alle som er opptatt av denne problematikken, sier Pedersen.