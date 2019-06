- Bli med på Norges kuleste lesekampanje

Nyheter

1. juni gikk startskuddet for den digitale lesekampanjen Sommerles.no. Sammen med barn fra over 380 andre kommuner kan alle barn fra 1. til 7.klasse på Hitra og Frøya være med på Norges kuleste lesekampanje.

Sommerles.no har vært en stor suksess gjennom flere år, og i fjor deltok det over 105 000 barn. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie.

- Det er viktig at barna ikke tar en to måneders pause i lesinga i sommer med tanke på leseferdighetene, sier Wenche Børø Larsen ved Hitra bibliotek. Hun forteller videre at Sommerles kommer til å bli avsluttet med en fest i løpet av september.

- I fjor hadde da leserne på Hitra "slukt" over 2000 bøker, legger hun til.

Forfatterbesøk

I forbindelse med sommerlesfesten kommer det forfattere til både Frøya og Hitra, som skal fortelle nærmere om det å lage bøker. Det blir nok veldig spennende å møte en ekte forfatter, sier de lokale bibliotekene i en felles pressemelding.

Til Frøya kommer forfatter Nina Grøntvedt og alle barn som deltar i Sommerles får muligheten til å møte henne, opplyser biblioteksjef på Frøya, Monika Kopaczek-Styzen.

- Nina er en barne- og ungdomsbokforfatter og illustratør fra Trondheim. Hun har skrevet og illustrert bøker for barn i alle aldre, men er nok mest kjent for dagbokromanene om 12-åringen Oda. Hei, det er meg!, Absolutt ukyssa, Supersommer ... eller? og Happy ending, liksom?. På Sommerlesfesten vil Nina vise fram, lese og fortelle fra bøkene sine, snakke om hvor hun får inspirasjon fra, og om hvordan det er å skrive og illustrere bøker for barn, sier Kopaczek-Styzen.

Får poeng for hver leste side

Sommerles.no skal gjøre det gøy for barn å lese!

På sommerles.no kan barna lage seg profil hvor de registerer alt de leser i løpet av kampanjeperioden. De får poeng (XP) for hver leste side. De får også tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter Mari Moen Holsve.

I tillegg til XP kan de også gjøre seg fortjent til digitale trofeer og kule premier som kan hentes på biblioteket.

På Frøya kan barna blant annet vinne billetter til Frøya kino og svømmehallen, forteller Monika Kopaczek-Styzen.

Sommerles.no varer fra 1.juni til 31.august.

- Siden Frøya bibliotek har åpent hele sommeren, kan barna også låne bøker i hele juli og august, legger Monika Kopaczek-Styzen til.