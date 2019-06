Trenger mer kraft på landbrukskontoret

Nyheter

Det trengs mer ressurser for å håndtere landbruks-området i kommunen, og behovet vil øke etter at Hitra og deler av Snillfjord slås sammen ved nyttår. Det orienterte Hitra-rådmannen om under møtet i Fellesnemnda for Hitra og Snillfjord.

- Vår landbrukssjef går av med pensjoni 1. november. Landbrukssjef i Snillfjord ønsker å bli med over i nye Hitra kommune. Han har i dag 80 prosent stilling. I Hitra kommune viser det seg at 100 prosent stilling på jordbruk er for lite slik det er i dag, og ressursbehovet vil øke etter sammenslåingen med deler av Snillfjord, orienterte rådmannen.

Fellesnemnda konkluderte med at prosessen bør starte så snart som mulig, heter det i møtereferatet.