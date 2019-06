Stor paneldebatt om hvordan løfte Frøya-skolen

Nyheter

Kommunalsjef oppvekst i Frøya kommune, Roger A. Antonsen, inviterer i kveld undomsskolelever, foreldre, næringslive og kommunestyret til storforeldremøte om Frøya-skolen.

- Hvordan kan alle med en "aksje" i skolen bidra til å løfte Frøya-skolen slik at læringsresultatene blir bedre og våre ungdommer står best mulig rustet for fremtiden, er spørsmålet sendt ut i invitasjonen.

I møtet blir det en paneldebatt med en rekke medvirkende fra ulike samfunnsområder, blant andre Lars Nordgaard (FAU), Eirin Teigås (påtroppende leder Nesset barnehaget), Celine Wedø Bårdsen (Frøya ungdomsråd) Espen Viken (skoleutviklingsleder), Per Ove Espnes (Frøya fotballklubb), Espen Arntsberg (Guri Gunna vgs) samt en rekke politikere og næringslivsledere.

- Vi er ute etter de gode hjelperne - foreldre, næringslivet, ansatte innenfor oppvekst og politikerne, sier Antonsen.

Møtet innledes ved ordfører Berit Flåmo og en innledn ing til tematikken ved kommunalsjef Roger Antonsen. Det blir også innlegg fra foreldreutvalget ved Kjersti Falck og prosjektleder Ingrid Kristiansen i ØYA-prosjektet.

Øya-prosjektet, eller hele dets navn "Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn", er Frøya kommunes store folkehelsesatsning i perioden 2017 til 2023. Prosjektet mottar økonomisk støtte fra Helsedirektoratet, Trøndelag fylkeskommune, Frøya kommune og Folkehelseinstituttet, og tiltakene som utvikles skal bedre barn og unges psykiske helse samt fremme rusforebyggende tiltak på Frøya.